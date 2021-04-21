Son dakika spor haberi: Avrupa Süper Ligi kurma fikri 2017'de mi ortaya atıldı? İşte o fotoğraf

Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi, futbol camiasında büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. İngiliz basınından Daily Mail, kurulmasından kısa süre sonra dağılan ligle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, 2017 yılında New York'ta bir restoranda Arsenal, Manchester United, Milan ve Liverpool'u temsil eden 5 önemli ismin yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Avrupa Süper Ligi fikri bu masada mı ortaya çıktı?" ifadelerine yer verdi.

CHELSEA DE AYRILDI

Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını duyuran Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etti. Bu 6 kulübün yanı sıra İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.