Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Avrupa Süper Ligi kurma fikri 2017'de mi ortaya atıldı? İşte o fotoğraf

Son dakika spor haberi: kurma fikri 2017'de mi ortaya atıldı? İşte o fotoğraf

Son dakika spor haberleri... Futbol kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılaşan ve kısa süre içerisinde dağılan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligin kurulma fikri 2017'de mi ortaya atıldı? İşte İngiliz basınının o iddiası... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:23
Son dakika spor haberi: Avrupa Süper Ligi kurma fikri 2017'de mi ortaya atıldı? İşte o fotoğraf

Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan , futbol camiasında büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. İngiliz basınından Daily Mail, kurulmasından kısa süre sonra dağılan ligle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, 2017 yılında 'ta bir restoranda , , ve 'u temsil eden 5 önemli ismin yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Avrupa Süper Ligi fikri bu masada mı ortaya çıktı?" ifadelerine yer verdi.

CHELSEA DE AYRILDI

Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını duyuran , Manchester United, Arsenal, Liverpool ve 'ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etti. Bu 6 kulübün yanı sıra 'nın , ve , 'nın ise Milan, Inter ve takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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