Haberler Futbol Alex Ferguson: Avrupa Süper Ligi futbola hakarettir!

: futbola hakarettir!

'nın önde gelen 12 kulübünün kurucusu olduğu , bir anda gündemi sarstı. 'ın efsane ismi da konuyla ilgili konuşurken, "Futbola hakarettir" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:19
Alex Ferguson: Avrupa Süper Ligi futbola hakarettir!

, ve 'dan toplam 12 takımın katılımıyla oluşturulan 'ne ilişkin eleştiriler devam ediyor. ile 13 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan , Süper Ligi için, "Bundan bahsetmek 70 yıllık Avrupa futboluna hakarettir." dedi.

Reuters'a verdiği demeçte Ferguson şunları söyledi " ile 'nı kazanan bir menajer olarak bu kupa, 'daki küçük bir taşra kulübü için 'na tırmanmak gibiydi. Everton 'nde oynama hırsıyla yeni bir stadyum inşa ediyor ve 500 milyon sterlin harcıyor."

Manchester United'ın yönetim kurulu üyelerinden olan Ferguson, "Tüm taraftarlar rekabeti olduğu gibi seviyor'da çalıştığım dönemde dört Şampiyonlar Ligi finalinde oynadık ve bunlar her zaman en özel gecelerdendi. Karar verme sürecinin bir parçası olmadığım için Manchester United'ın buna dahil olduğundan emin değilim." ifadelerini kullandı.

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