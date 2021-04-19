Alex Ferguson: Avrupa Süper Ligi futbola hakarettir!

Premier Lig, La Liga ve Serie A'dan toplam 12 takımın katılımıyla oluşturulan Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin eleştiriler devam ediyor. Manchester United ile 13 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Alex Ferguson, Avrupa Süper Ligi için, "Bundan bahsetmek 70 yıllık Avrupa futboluna hakarettir." dedi.

Reuters'a verdiği demeçte Ferguson şunları söyledi "Aberdeen ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan bir menajer olarak bu kupa, İskoçya'daki küçük bir taşra kulübü için Everest Dağı'na tırmanmak gibiydi. Everton Şampiyonlar Ligi'nde oynama hırsıyla yeni bir stadyum inşa ediyor ve 500 milyon sterlin harcıyor."

Manchester United'ın yönetim kurulu üyelerinden olan Ferguson, "Tüm taraftarlar rekabeti olduğu gibi seviyor. United'da çalıştığım dönemde dört Şampiyonlar Ligi finalinde oynadık ve bunlar her zaman en özel gecelerdendi. Karar verme sürecinin bir parçası olmadığım için Manchester United'ın buna dahil olduğundan emin değilim." ifadelerini kullandı.