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'de flaş seyirci kararı!

Corona virüsü önlemleri nedeniyle uzun süre seyircisiz oynanan ligler arasında de bulunuyordu. Yapılan son açıklamada İngiltere'de finali ile final ve final karşılaşmalarına sınırlı sayıda taraftarın alınacağı bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:37 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:38
İngiltere'de flaş seyirci kararı!

'de finali ile final ve final karşılaşmalarına sınırlı sayıda taraftarın alınacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile arasında 25 Nisan'da oynanacak Lig Kupası finalinde 8 bin, ile 'ın 18 Nisan'da karşılaşacağı yarı finalinde 4 bin, 15 Mayıs'taki Federasyon Kupası finalinde ise 21 bin taraftarın tribündeki yerini alacağı belirtildi.

Öte yandan , Lig Kupası finalistlerinin taraftarlarına sınırlı sayıda bilet verileceğini, geri kalan biletlerin de 'daki sınırlarında yaşayanlara ve "Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdikleri hizmete teşekkür etmek amacıyla" (NHS) çalışanlarına dağıtılacağını duyurdu.

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