Son dakika spor haberleri: EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçı için flaş iddia! Stadyum değişebilir

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı EURO 2020'nin ilk maçına Stadio Olimpico (Roma Olimpiyat Stadı) ev sahipliği yapmayabilir. İtalyan hükümeti 7 Nisan'a kadar federasyona 'Maçlar seyircili oynanabilir' garantisini veremezse, UEFA maçı başka bir stada aldırabilir.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken, İtalyanlar henüz net bir karara varamadı.

İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun da izin alabilmek için hükümete baskı kurduğu öne sürüldü.

HÜKÜMET ONAY VERMEZSE YER DEĞİŞECEK

İtalya Futbol Federasyonu, hükümet onaylı bir şekilde seyirci alınacağını 7 Nisan'a kadar bildirmezse alternatif bir stadyum bulunacak ya da ev sahibi olan stadyumlardan birine maçlar kaydırılacak. Dolayısıyla, 11 Haziran'daki Türkiye-İtalya maçının yeri değişmiş olacak.