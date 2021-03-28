Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçı için flaş iddia! Stadyum değişebilir

Son dakika spor haberleri: 'deki - maçı için flaş iddia! Stadyum değişebilir

ile 'yı karşı karşıya getirecek olan 'nin açılış maçında stadyum değişikliği yaşanabilir. basınında yer alan habere göre; 7 Nisan'a kadar İtalya hükümetinin onayladığı 'Maçlar seyircili oynanabilir' yazısını alamazsa -İtalya maçının oynanacağı 'yu () dışarıda bırakacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:32
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçı için flaş iddia! Stadyum değişebilir

'ın ile oynayacağı 'nin ilk maçına () ev sahipliği yapmayabilir. hükümeti 7 Nisan'a kadar federasyona 'Maçlar seyircili oynanabilir' garantisini veremezse, maçı başka bir stada aldırabilir.

'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken, İtalyanlar henüz net bir karara varamadı.

İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak 'nun da izin alabilmek için hükümete baskı kurduğu öne sürüldü.

HÜKÜMET ONAY VERMEZSE YER DEĞİŞECEK

İtalya Futbol Federasyonu, hükümet onaylı bir şekilde seyirci alınacağını 7 Nisan'a kadar bildirmezse alternatif bir stadyum bulunacak ya da ev sahibi olan stadyumlardan birine maçlar kaydırılacak. Dolayısıyla, 11 Haziran'daki -İtalya maçının yeri değişmiş olacak.

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