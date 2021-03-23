Haberler Futbol FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan "2 yılda bir Dünya Kupası" önerisine açık kapı!

Başkanı 'dan "2 yılda bir " önerisine açık kapı!

Başkanı , Direktörü 'in gündeme getirdiği 'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti. 'ye konuşan İtalyan futbol adamı, "Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 17:45
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan "2 yılda bir Dünya Kupası" önerisine açık kapı!

Başkanı , 'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti.

Infantino, Direktörü 'in gündeme getirdiği öneri hakkında, 'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene 'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.


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