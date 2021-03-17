Haberler Futbol Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Son dakikaspor haberi: 'dan 13 yıl sonra gelen itirafı!

'de 'mız çeyrek finalde ile karşı karşıya gelmişti. Tarihi bir zafere imza atan futbolcularımız yıldızların ise uzun süre akıllarından çıkamayacak bir hüsran yaşamalarına neden olmuştu. Hırvat basınında yer alan haberde , ve -Hırvatistan maçı için 13 yıl sonra çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar ve eski milli futbolcu ile yapılan röportaj...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:35 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:36
Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

, 'de 'a elenmelerini hala unutamıyor. basınından 24sata sitesi, "Hırvat sporunun en büyük trajedileri" başlıklı haberinde EURO 2008'de ülkemize elenmelerine 5. sıradan yer verdi.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

- maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanılan haberde, 'ün özel röportajı da yer aldı. İşte o ifadeler...

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"'de grubun ilk maçında 'yı 1-0, 'yı 2-1 ve 'yı 1-0 yenerek kendimizden emin bir şekilde 'na koştuk.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Rakibimiz, son anda mucizevi bir şekilde 'yı yenerek gruptan çıkan ve çeyrek finaller için son treni yakalamayı başaran 'ydi.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"TÜRKİYE TAKIMI ZAR ZOR BİR ARAYA GETİREBİLMİŞTİ"

Bilic'in 'ye karşı fazla deneyimi yoktu ve maçındaki aynı kadroyu oynatmaya karar verdi.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

ise 'in öncülüğündeki takımı zar zor bir araya getirebilmişti. Çok sayıda eksik oyuncusu vardı.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Anlamsız bir oyunda belirgin bir üstünlüğümüz vardı fakat çok büyük bir şansımız da yoktu.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"112. DAKİKA HIRVAT FUTBOL TARİHİNE KARA HARFLERLE YAZILDI"

Luka Modric'in 119. dakikada gücünün son damlasını kullanarak topu ağlarla buluşturan Ivan Klasnic'e gönderdiği top sonrası bir coşku patlaması yaşandı ve bu duygu bize 'yı yeniden yaşattı.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Ancak 122. dakikada futbol tarihine kara harflerle yazılacak olan o anlar yaşandı.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"TEK BİR HATAYLA HER ŞEY SIFIRLANDI"

Yani 'ün, Pletikosa'nın kalesinin üst direğine 16 metreden vurarak gönderdiği o topa, stoperlerimizin tüm turnuva boyunca ilk kez tehlikeli bir pozisyonu durdurmak için geç kaldığı o ana kadar...

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Tek bir hatayla beraber, her şey sıfırlandı. Oyuncular adeta şoka girdi ve morallerinin bozulmasıyla penaltılara gitti.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

En kritik anlarda zihnen çöktük ve zafer sarhoşu Türkler zalim bir şekilde hesabımızı kesti.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Arda, Semih ve Hamit Altıntop golleri atarken, Modric, Rakitic ve Petric kaçırdı. , Avrupa Şampiyonası tarihinin en dramatik finalini yaşadı.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"HIRVAT OYUNCULAR BUGÜN BİLE O MAÇI UNUTAMIYOR"

Bu maçtan aylar sonra bile 'Eğer Bilic kutlamalara başlamış olmasaydı, Rakitic o topa vurmuş olsaydı neler olacaktı?' diye konuşuluyordu.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

oyuncular o maçı için bugün hala hayatlarının en acı verici oyunu olduğunu söylüyor.

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

SEMİH ŞENTÜRK: O GOLÜ 1000 KEZ İZLEMİŞİMDİR

de 24sata'ya verdiği röportajda o golü ve daha sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Kariyerimin en iyi hamlesi ve en iyi oyunuydu. Bugün bile o attığım golün videosunu sık sık izlerim. Muhtemelen 1000 kez izlemişimdir."

Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

"O geceyi asla unutmayacağım, o hamleyi ve o golü. 'a attığım o gol hayatımı değiştirdi. O geceden yıllar sonra bile taraftarlar beni sokakta gördüğünde durdurup tebrik etti. (Sabah)

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