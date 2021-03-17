Son dakikaspor haberi: Hırvatistan'dan 13 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Hırvatistan, EURO 2008'de A Milli Takımımız'a elenmelerini hala unutamıyor. Hırvat basınından 24sata sitesi, "Hırvat sporunun en büyük trajedileri" başlıklı haberinde EURO 2008'de ülkemize elenmelerine 5. sıradan yer verdi.
Hırvatistan-Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanılan haberde, Semih Şentürk'ün özel röportajı da yer aldı. İşte o ifadeler...
"Euro 2008'de grubun ilk maçında Avusturya'yı 1-0, Almanya'yı 2-1 ve Polonya'yı 1-0 yenerek kendimizden emin bir şekilde Prater Stadı'na koştuk.