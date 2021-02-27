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Ve karar çıkıyor! O ligde olacak

Son dakika haberi... Portekiz Spor Gazetesi A Bola'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; gelecek sezondan itibaren Liga Nos'ta (Portekiz Süper Ligi) yabancı hakemlerin görev alması yönünde karar verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:45
Ve karar çıkıyor! O ligde yabancı hakem olacak

'ndan flaş karar... A Bola'nın haberine göre, gelecek sezondan itibaren Liga Nos'ta yabancı hakemler görev alabilecek.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Konseyi bu kararı tartışıyordu. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Jose Fontelas Gomes önderliğinde aldığı yeni kararla, Portekiz'de orta hakem ve VAR hakemi yabancı olabilecek.

RESMİ AÇIKLAMA ÇOK YAKINDA
Bununla beraber, Portekizli hakemlerin de de yurt dışında görev almasına onay verilecek ve karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

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