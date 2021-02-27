LeBron'dan Ibrahimovic'e sert cevap!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kendisini ve diğer yüksek profilli sporcuları sosyal ve politik konularda konuştukları için eleştiren dünyaca ünlü futbol yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e yanıt verdi.



Zlatan'ın yorumlarını pek hoş karşılamayan LeBron, dün geceki Portland Trail Blazers karşılaşması sonrası verdiği uzun yanıtta, asla sadece spora bağlı kalmayacağını ve platformunu her zaman topluluğunun yararına kullanacağını yineledi:



"Yanlış şeyler hakkında asla susamam. Ben halkımla, eşitsizlikle, sosyal adaletsizlikle, ırkçılıkla, sistematik seçmen baskısıyla ve siyahi toplumda olup bitenler hakkında konuşan biriyim, çünkü ben de bir zamanlar bunun bir parçasıydım ve şu anda olanları da görüyorum. Bunları, yaptırdığım okulumda aynı şeyleri yaşayan ve birinin bunlar hakkında konuşmasına ihtiyaç duyan, 300'den fazla çocuğun olması sayesinde biliyorum.



Ben onların sesiyim. Platformumu, yalnızca kendi toplumumda değil, bu ülkede ve dünyada meydana gelebilecek her şeye ışık tutmaya devam etmek için kullanıyorum. Yalnızca spora bağlı kalmam mümkün değil, çünkü bu platformun ve sesimin ne kadar güçlü olduğunun bilincindeyim. Bugün Atlanta Dream takımının sahiplik grubu arasında yer alan o güzel siyahi kadın Renee Montgomery'ye, zamanında çenemi kapatıp işime bakmış mıyım diye sorabilirsiniz."

"ZAMANINDA KENDİ DE IRKÇILIKTAN YAKINMIŞTI"



James daha sonra, geçmişte ırkçılıkla ilgili yaptığı yorumlarını dikkate alarak, İbrahimoviç'in eski sözlerini dile getirdi;



"Bunu söylemesi çok komik, çünkü 2018'de, soyadı belli bir soyadı olmadığı için İsveç'te ırkçılığa maruz kaldığını hissettiğini söyleyen de kendisiydi. Ben ne konuştuğumu bilen birisiyim. Bu yüzden bu konuda hedef alınmaması gereken bir adamım, çünkü dersime çalışırım."