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'dan kanat oyuncusu 'yi 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Ligi takımlarından , 'nın ekibinde forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu 'yi 15 milyon euro karşılığında transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 07:41
Porto Gremio'dan kanat oyuncusu Pepe'yi 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

ekibi , 'nın takımından kanat oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pepe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcunun transferi için 15 milyon euro bonservis ödendiği, serbest kalma bedelinin ise 70 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Foz do Iguaçu takımında başlayan Pepe lakaplı , 2016'da Gremio'ya transfer olmuştu. Brezilya liginde bu sezon Gremio formasıyla 30 maça çıkan Pepe, 9 gol kaydetti.



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