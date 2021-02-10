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Bayern Münihli Boateng maçında yok!

devi 'in yıldızı Boateng'in eski kız arkadaşı evinde ölü bulunmuştu. Kulüpten özel izin alarak 'ya dönmek isteyen Boateng, maçında forma giyemeyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:10
Bayern Münihli Boateng Tigres maçında yok!

finalinde temsilcisi ile yarın karşılaşacak 'in savunma oyuncusu Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü , Boateng'in yarınki finalde forma giyemeyeceğini söyledi.

32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirten Flick, "Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak." ifadelerini kullandı.

basınında yer alan haberlerde, Boateng'in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.

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