Haberler Futbol Ajax Sebastien Haller'i Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

'i Ligi'nde oynatamayacak

Son dakika haberleri... Ligi takımlarından , yeni transfer ettiği Fildişi Sahilli golcüsü 'i UEFA'ya yanlışlıkla bildirmediği için Ligi maçlarında oynatamayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 13:24
Ajax Sebastien Haller'i Avrupa Ligi'nde oynatamayacak

ekibi , 22.5 milyon euro'ya transfer ettiği 'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Ligi'nde oynatamayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında 'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kariyerine 'de başlayan, ve 'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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