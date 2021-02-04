El-Duhail - El Ehli: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.

El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

El Ehli, 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih (Almanya) ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise Palmeiras ile Tigres kozlarını paylaşacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.