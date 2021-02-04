Haberler Futbol Tigres - Ulsan Hyundai: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Tigres - : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

2020 'nda Meksika kulübü Tigres, Güney Kore'nin takımını 2-1 mağlup ederek yarı finalde 'ın rakibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 19:38
Tigres - Ulsan Hyundai: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIFA Kulüpler Dünya Kupası

'da düzenlenen 17. 'nın açılış maçında, , Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı ile (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi karşılaştı.

Kim Kee-hee, kentindeki 'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi.

Fakat Tigres, 'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği 'nın şampiyonu 'ın () rakibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen , 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.



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