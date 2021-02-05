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'ın kalecisi 'ya 1 yıl men cezası!

Son dakika haberleri... ekibi , kalecisi 'nın doping yaptığı gerekçesi ile tüm müsabakalardan 12 ay boyunca men cezası aldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 13:42
Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya 1 yıl men cezası!

Ligi takımlarından , kalecisi 'nın doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tarafından tüm müsabakalardan 12 ay men edildiğini duyurdu.

Kulüp, karara 'ta itiraz edeceklerini de bildirdi. UEFA'nın men kararının onaylanması halinde , 1 yıl boyunca hem kulüp hem de milli takımın hiçbir maçında forma giyemeyecek.

Ajax yaptığı açıklamada futbolcusunun hasta hissettiği için kullandığı bir ilaç nedeniyle numunesinde yasaklı madde çıkmış olabileceğini aktararak, "30 Ekim sabahı, Onana hasta iyi hissetmiyordu. Bunun için ilaç almak istedi. Bilinçsizce, önceden eşine reçete edilen bir ilacı kullandı" diyerek Kamerunlu file bekçisini savundu.

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