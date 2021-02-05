Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya 1 yıl men cezası!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, kalecisi Andre Onana'nın doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından tüm müsabakalardan 12 ay men edildiğini duyurdu.

Kulüp, karara CAS'ta itiraz edeceklerini de bildirdi. UEFA'nın men kararının onaylanması halinde Onana, 1 yıl boyunca hem kulüp hem de milli takımın hiçbir maçında forma giyemeyecek.

Ajax yaptığı açıklamada futbolcusunun hasta hissettiği için kullandığı bir ilaç nedeniyle numunesinde yasaklı madde çıkmış olabileceğini aktararak, "30 Ekim sabahı, Onana hasta iyi hissetmiyordu. Bunun için ilaç almak istedi. Bilinçsizce, önceden eşine reçete edilen bir ilacı kullandı" diyerek Kamerunlu file bekçisini savundu.