Haberler Futbol Şenol Güneş'ten Erhan Önal için taziye mesajı

'ten için taziye mesajı

ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden hayatını kaybetmişti. Teknik Direktörü , Önal'ın vefatının ardından 'nin internet sitesinden taziye mesajı paylaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 19:06
Şenol Güneş'ten Erhan Önal için taziye mesajı

Teknik Direktörü , ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden 'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun () internet sitesinden paylaşılan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birlikte ay-yıldızlı formamızı terlettiğimiz, sevgili arkadaşım Erhan Önal'ın vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden, gerek sporcu kalitesi, gerekse de beyefendi kişiliğiyle derin izler bırakan Erhan Önal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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