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Brenner'i transfer eden Ligi'ndeki bonservis rekorunu egale etti

 ekibi , 'nın takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti. 21 yaşındaki oyuncuyu 15 milyon dolara kadrosuna katan Cincinnati, 'nin bonservis rekorunu egale etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:28
Brenner'i transfer eden Cincinnati MLS Ligi'ndeki bonservis rekorunu egale etti

Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle 'ye transfer olduğunu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti. basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle 'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.

Daha önce , 2018'de 'in takımından Arjantinli kanat oyuncusu 'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.

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