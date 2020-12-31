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Riva’da kokart töreni

Başkanı () , 2021’de görev alacak hakemlere FIFA kokartlarını dün taktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:55 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Riva’da kokart töreni

Riva'da dün 2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için tören düzenlendi. Törene Futbol Federasyonu Başkanı ile Başkanı Serdar Tatlı ve üyeler katıldı. Hakemlere kokartlarını takan Özdemir, kısa da bir açıklama yaptı. Hakemleri tebrik eden Özdemir, "Çok önemli bir göreve seçildiniz. Türkiye'mizi Avrupa'da temsil edeceksiniz. Türk hakemliğinin başarısı Avrupa'da da takdir ediliyor. Elit hakem sayımızı artırmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı ile çalışmalar yapıyoruz. Sizlerden Avrupa'da daha da yükselmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada 2021 FIFA listesinde yer alan hakemler şöyle: FIFA hakemleri: , , Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu.

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