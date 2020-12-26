Özdemir ‘futbol özlemi’ni seçti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Spor kategorisinde Okan Çoşkun'un 'Futbol özlemi' çalışmasını oylayan Özdemir, yaşam kategorisinde Bahrami'nin 'İran'da çocuk koranavirüs hastaları' fotoğrafına oy verdi. Haberde ise tercihi Onur Çoban'ın, "Gence'de yeğene veda" çalışması oldu.