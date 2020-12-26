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Özdemir ‘ özlemi’ni seçti

Başkanı , "" oylamasına katıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:06 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Özdemir ‘futbol özlemi’ni seçti

Başkanı , "" oylamasına katıldı. Spor kategorisinde Okan Çoşkun'un ' özlemi' çalışmasını oylayan Özdemir, yaşam kategorisinde Bahrami'nin ''da çocuk koranavirüs hastaları' fotoğrafına oy verdi. Haberde ise tercihi Onur Çoban'ın, "Gence'de yeğene veda" çalışması oldu.

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