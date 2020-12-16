Haberler Futbol Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

Sezon sonu ile kontratı bitecek olan 'nin hangi takıma gideceği büyük merak konusu. , , , gibi devlerin Arjantinli yıldızın peşinde olduğu sık sık dile getiriliyor. Ancak İngiliz basınına göre Messi'nin yeni adresi olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

'nin 'daki geleceği belirsizliğini korurken , Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin.

Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu etmek isteyen , önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

Sözleşmesinin son yılına giren , 'dan ayrılmak isterken oyuncuyu ile yeniden buluşturmayı amaçlayan transferin gerçekleşmesini umuyor.

Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

, 'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor.

Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

Ancak , Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye olasılığını güçlendiriyor.

Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren , 'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor. (Ntvspor)

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