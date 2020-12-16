Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor! Adım adım...

Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City , önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi , Barcelona 'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.