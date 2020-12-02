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Milli Takımı'nda dönemi sona erdi

Galatasaraylı 'nun da formasını giydiği Milli Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Kolombiya Futbol Federasyonu, Portekizli 'la yollarını ayırdı. Kolombiya, 2022 'nde oynadığı son iki maçta Uruguay'a 3-0, Ekvador'a ise 6-1 yenilmişti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:46
Kolombiya Milli Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi sona erdi

Milli Takımı, 2022 'nde 3-0'lık Uruguay ve 6-1'lik Ekvador mağlubiyetlerinden iki hafta sonra, 'la yollarını ayırdı.

Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesi, karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Daha önce ve gibi kulüplerde görev alan, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, ve 'ın da çalıştıran Queiroz, 2019'un şubat ayında Kolombiya ile anlaşmıştı.

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