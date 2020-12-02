Kolombiya Milli Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi sona erdi

Kolombiya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 3-0'lık Uruguay ve 6-1'lik Ekvador mağlubiyetlerinden iki hafta sonra, teknik direktör Carlos Queiroz'la yollarını ayırdı.
Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesi, karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
Daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde görev alan, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve İran'ın milli takımlarını da çalıştıran Queiroz, 2019'un şubat ayında Kolombiya ile anlaşmıştı.