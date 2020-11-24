Haberler Futbol Halis Özkahya Napoli-Rijeka maçında düdük çalacak!

-Rijeka maçında düdük çalacak!

kokartlı hakem , F Grubu'nda ile Rijeka arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. Karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 15:54 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:28
Halis Özkahya Napoli-Rijeka maçında düdük çalacak!

F Grubu'nda ile Rijeka arasında oynanacak karşılaşmada kokartlı hakem düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 'nın Napoli ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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