Haberler Futbol Carlos Tevez resmen açıkladı! Kramponlarını asıyor

resmen açıkladı! Kramponlarını asıyor

Bir dönem , ve formaları terleten Arjantinli yıldız , futbola veda etmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcu yaptığı açıklamada ile Copa Amerika macerasının sona ermesinin ardından aktif futbol kariyerine son vereceğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:32
Carlos Tevez resmen açıkladı! Kramponlarını asıyor

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, , Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan , futbol kariyerini sonlandırıyor.

Şu anda ülkesinin takımlarından 'ta forma giyen Tevez, Copa amerika'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

SAYISIZ BAŞARILAR VER GOLLER
Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

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