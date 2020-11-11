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Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'da corona virüsü şoku!

Son dakika corona virüsü haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü konuk edeceği Takımı'nda 3 futbolcuda corona virüsü (koronavirüs) tespit edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:23 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:52
Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'da corona virüsü şoku!

Takımın'da forma giyen , ve 'da koronavirüs tespit edildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı, Rusya 'nı konuk edecek. Rusya Milli Takımı'na yapılan testler sonrasında Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs bulgularına rastlandı. Önlem olarak Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov, Rusya A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.

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