Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'da corona virüsü şoku!

Rusya Milli Takımın'da forma giyen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs tespit edildi.



UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı, Rusya Milli Takımı'nı konuk edecek. Rusya Milli Takımı'na yapılan testler sonrasında Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs bulgularına rastlandı. Önlem olarak Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov, Rusya A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.