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'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Arjantinli efsane futbolcu , sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Maradona'nın doktoru , 60 yaşındaki adamının bir haftadır moralinin çok bozuk olduğunu ve enerjisinin olmadığını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 10:46
Diego Armando Maradona'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Arjantinli efsane futbolcu , kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye götürüldü.

La Plata kentindeki özel bir hastaneye yatırılan Maradona'nın doktoru , durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını belirterek, "Bir haftadır morali çok bozuk. İştahı ve enerjisi yok. Sağlık kontrolleri sonrası nasıl bir tedavi izleyeceğimize bakacağız. Acil bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Arjantin Birinci Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, formasıyla 1986'da 'nı kaldırmış, İtalyan kulübü ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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