Haberler Futbol Vasco da Gama'da Ricardo Sa Pinto dönemi! Resmen açıklandı

'da Ricardo dönemi! Resmen açıklandı

Serie A ekiplerinden , Ramon Menezes'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna 48 yaşındaki Portekizli antrenör Ricardo 'yu getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:57
Vasco da Gama'da Ricardo Sa Pinto dönemi! Resmen açıklandı

Kulübü, 48 yaşındaki Portekizli ile sezonun kalanı için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde ülkesinin ekibinde 1990'lı yıllarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sa Pinto, Portekiz 'nın forvetinde görev almıştı. bıraktıktan sonra Sporting Lizbon, Kızılyıldız, Atromitos, Belenenses, Standard Liege, gibi takımları çalıştıran Sa Pinto, son olarak geçen yıl Braga'da teknik direktörlük yapmıştı.

Bu sezon liginde çıktığı 14 maçta 18 puan toplayan Vasco da Gama, 10. sırada yer aldı.

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