PFDK kararları açıklandı! Sumudica...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.10.2020 tarih ve 9 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılımının sağlanmasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ hakkında, 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, cezaya uyulmaması nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü PIERRE ACHILLE WEBO KOUAMO'nun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN'in maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- MENEMEN SPOR Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in, 04.10.2020 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, stadyuma girecek kişilerin ateşlerinin ölçülmesi için sağlık görevlisi aracılığıyla talimatta ilan edilen saatte ateş ölçümüne başlanılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve mensuplarının stadyumda oturma düzenine aykırı olarak oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GİRESUNSPOR Kulübünün, 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, bir mensubunun akredite edilmediği alanlara girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuza sevk edilen OSMAN ÖDEN hakkında, bu kişinin FDT'nin 3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine tabi kişilerden olmadığı anlaşıldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,



9- BEYPİLİÇ BOLUSPOR antrenörü KAZIM AKGÜN'ün, 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu BEKİR YILMAZ hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu MELİH OKUTAN hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu ALİCAN ÖZFESLİ hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



10- VAN SPOR FUTBOL Kulübü hakkında, 04.10.2020 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SİVAS BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



11- TURGUTLUSPOR Kulübü başkanı TANER KESTANECİ'nin, 04.10.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-PENDİKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-SAKARYASPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada görev alacak kulüp güvenlik sorumlusuna Covid-19 PCR testi yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü hakkında, müsabakada görev alacak sağlık personeline Covid-19 PCR testi yapılmadığından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü hakkında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirtilen sayıdan fazla kişi alınması, protokol tribününde bulunan kulüp mensuplarının oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- SAKARYASPOR A.Ş. antrenörü SİNAN KORKMAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu HASAN BİLAL'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu ÜMİT YASİN ARSLAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-PAZARSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü antrenörü SAVAŞ YILDIRIM'ın, 04.10.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü antrenörü GÖKTUĞ ERTETİK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi HALİL KURT'un, 04.10.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü malzemecisi YUSUF YILDIRIM'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- MAMAK FK'nın, 04.10.2020 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-MAMAK FK Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 04.10.2020 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-HEKİMOĞLU TRABZON Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında sportif ekipmanlarda gösteri amaçlı malzeme kullanmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- İNEGÖLSPOR Kulübü hakkında, 04.10.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SARIYER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısına özel güvenlik amiri ve akreditasyon sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



20- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyuma giren kişilerin ateş ölçümlerine belirlenen saatten itibaren başlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- MANİSASPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, kulak yolu ile ateş ölçüm cihazı için tek kullanımlık uçlarının hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu COŞKUN ÖZ'ün, 04.10.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-OFSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-BELEDİYE DERİNCE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- ÇANKAYA FUTBOL Kulübünün, 05.10.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7/2. ve 7/3. Maddelerine aykırı eylemler sebebiyle talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ kaleci antrenörü METİN MERAL'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- PAYASSPOR Kulübünün, 05.10.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- YOMRA SPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, talimatta belirtilen saatte ateş ölçüm cihazının hazır bulundurulmaması, stadyum girişlerinde ateş ölçümünün yapılmaması, ateş ölçümleri esnasında sağlık görevlisinin görevlendirilmemesi ve takım doktorunun ateş ölçümlerinin gözetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOMRA SPOR Kulübü doktoru MUTLU ATAGÜN'ün, yedek kulübesinde bulunacak kişilerden olmasına rağmen ateşinin ölçülmesine izin vermemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- MARDİN FOSFAT SPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde Mardin 21 Kasım Stadında oynanan MARDİN FOSFAT SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- CEYHANSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım doktorunun ateş ölçümlerinin gözetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHANSPOR Kulübünün, ateş ölçümlerinin yapılmasına ilişkin olarak zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHANSPOR Kulübünün, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



30- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. hakkında, 04.10.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



31- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü antrenörü SERKAN ENÇETİN'in, 04.10.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-TOKATSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü antrenörü SERKAN ENÇETİN'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu EMRAH DAĞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- ALTINDAĞ SPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTINDAĞ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-KARŞIYAKA Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- ERBAASPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, kulak yolu ile ateş ölçüm cihazı için yeteri kadar tek kullanımlık uçlarının hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü hakkında, 04.10.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1996 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 7 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



36- CİZRESPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ARHAVİSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka öncesinde bir mensubunun stadyum test bölgesinde ve T alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, kulak yolu ile ateş ölçüm cihazı için yeteri kadar tek kullanımlık uçlarının hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- ALANYA KESTELSPOR Kulübü görevlisi MURAT BERGE'nin, 04.10.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-SİLİVRİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALANYA KESTELSPOR Kulübü sporcusu ALİ EREN DAŞDEMİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-MODAFEN Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka bitiminde T alanda bulunması yasak olan kişilerin soyunma odalarına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş veya ev sahibi kulüp TV'si haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 04.10.2020 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIMSPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada görev alacak kulüp doktoruna Covid-19 PCR testi yaptırılmaması ve yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- 03.10.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu