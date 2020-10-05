Aktüel haberler (04.10.20)

A MİLLİ TAKIM TOPLANIYOR

Almanya ile hazırlık maçı yapacak A Milli Takım, Riva'da toplanıyor. Yarın Köln'e uçacak ay-yıldızlılar, 7 Ekim'de saat 21.45'te maça çıkacak. Milliler, iki gün burada çalışacak ve Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'deki Rusya deplasmanına çıkacağı için Köln'den direkt gidecek. Millilerin son sınavı ise 14 Ekim'de TT Stadı'nda yine 21.45'te Sırbistan'a karşı olacak.

SALZBURG'DA ÜÇ KORONA

Salzburg, üç futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçtan sonra üç ismin testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Tüm takımın karantinaya alındığı ifade edildi. Açıklamada iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.

MANU'YA TOTTENHAM ŞOKU: 1-6

Premier Lig'de uzun yıllar konuşulacak bir maç oynandı. Mourinho yeni takımı Tottenham, eski ekibi Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendi. Tottenham'ı zafere taşıyan gollleri Ndombele

ATALANTA'DAN 3 MAÇTA 13 GOL

İtalya Ligi'nin renkli takımlarından Atalanta gol şov yapmaya devam ediyor. Mavi-siyahlılar evinde Cagliari'yi 5-2 yendi. Golleri Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata ve Lammers attı. Cagliari'nin sayıları Godin ve Pedro'dan geldi. Atalanta ilk iki haftayı deplasmanda oynamış; Torino'yu 4-2, Lazio'yu 4-1 yenmişti.

LEİCESTER DAĞILDI

Premier Lig'de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City evinde bozguna uğradı. Geçen hafta M. City'yi 5-2 yenen Leicester, West Ham'a 3-0 yenildi. Çağlar'ın 90 dakika, Cengiz'in son 35 dakika oynadığı maçta Leicester silik bir görüntü çizdi. Maviler 90+3'te Barnes ile gol bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.