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Salzburg'da üç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Ligi takımlarından Salzburg'un 3 futbolcusunda corona virüsüne rastlandı. Kulüp, tüm takımı karantinaya alırken milli takımlara oyuncu göndermeyeceğini duyurdu. | Son dakika corona virüsü haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 14:19
Salzburg'da üç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

'nın Salzburg Kulübü, üç futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'in takımıyla Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçın ardından üç futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu sonucun ardından tedbirler çerçevesinde takımın karantinaya alındığı ve futbolcuların sadece evlerine, antrenman sahalarına ve statlara gidebileceği aktarıldı.

Açıklamada, iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.

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