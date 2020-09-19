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Alt liglerden haberler (19.09.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (19.09.2020)

AKİGO İLK PEŞİNDE
1. Lig'in ilk maçında Tuzla'yla golsüz berabere kalan Akhisarspor, bugün Bandırma deplasmanında ilk 3 puanını arayacak. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cem Kavçak, ilk galibiyetlerini alıp moral tazelemek istediklerini söyledi.

TAŞKIN 2 HAFTA YOK
Yarın 'a konuk olacak Menemen'de kaptan Taşkın'ın sakatlığı can sıktı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncu, en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

OKAN İMZALADI
Son olarak forması giyen Okan Dernek, Diyarbekirspor'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 karşılaşmaya çıkabilmişti.

TEPECİK ŞOV
3. Lig ekibi Tepeci, Kozan'dan İlhan Aslanoğlu, Nazilli'den Tayfun Yanar ve Sandıklı'dan Yasir Akan ile sözleşme imzaladı. Yunus Yaşar, Ramazan Evren Üstündağ.

SİİRT'TE 8 VAKA
Misli.com 3. Lig 4. grup ekibi , 8 oyuncunun virüs testi pozitif çıktı. Siirt, yarınki ve 26 Eylül'deki Karaköprü maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

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