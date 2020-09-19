Alt liglerden haberler (19.09.2020)

AKİGO İLK PEŞİNDE
TFF 1. Lig'in ilk maçında Tuzla'yla golsüz berabere kalan Akhisarspor, bugün Bandırma deplasmanında ilk 3 puanını arayacak. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cem Kavçak, ilk galibiyetlerini alıp moral tazelemek istediklerini söyledi.
TAŞKIN 2 HAFTA YOK
Yarın Giresun'a konuk olacak Menemen'de kaptan Taşkın'ın sakatlığı can sıktı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncu, en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
OKAN İMZALADI
Son olarak Samsunspor forması giyen Okan Dernek, Diyarbekirspor'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 karşılaşmaya çıkabilmişti.
TEPECİK ŞOV
3. Lig ekibi Tepeci, Kozan'dan İlhan Aslanoğlu, Nazilli'den Tayfun Yanar ve Sandıklı'dan Yasir Akan ile sözleşme imzaladı. Yunus Yaşar, Ramazan Evren Üstündağ.
SİİRT'TE 8 VAKA
Misli.com 3. Lig 4. grup ekibi Siirt İl Özel İdare, 8 oyuncunun virüs testi pozitif çıktı. Siirt, yarınki Bayrampaşa ve 26 Eylül'deki Karaköprü maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.