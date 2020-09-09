Cristiano Ronaldo, Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei (Ali Dayi) kimdir?
Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in İsveç'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımı adına 2 gol birden kaydederek İranlı Ali Daei'nin (Ali Dayi) ardından milli takım klansmanında 100 gol barajını geçen ikinci isim oldu. Peki Ali Daei kimdir? Kaç gol attı? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. karşılaşmasında Portekiz, deplasmanda konuk olduğu İsveç'i 2-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri ise Juventuslu dünya yıldızı Cristiano Ronaldo kaydetti.
ADIM ADIM REKORA!
Böyelikle gol sayısını 101'e çıkaran Ronaldo, milli takım klansmanında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.
Milli takım klansmanında en çok gol atan oyuncu rekoru ise 109 golle Ali Daei'nin elinde bulunuyor.
Ali Daei - 109 gol
Cristiano Ronaldo - 101 gol
Ferenc Puskas - 84 gol
Godfrey Chitalu - 79 gol
Hussein Saeed - 78 gol
Pele - 77 gol
ALI DAEI KİMDİR?
Ali Daei, 21 Mart 1969 doğumlu İranlı eski milli futbolcudur. İran Milli Takımı'nın formasıyla 149 maçta attığı 109 golle dünya futbolunda uluslararası maçlarda en fazla gol atan oyuncudur. Eski bir santrfor olan Daei, 1992-2006 yılları arasında İran Milli Takımı formasını giymiştir.
ALI DAEI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
51 yaşındaki eski forvet, kariyerinde Persepolis, Al Sadd, Bielefeld, Bayern Münih, Hertha Berlin, Al-Shaab, Saba Battery ve Saipa takımlarında oynadı.
1998-1999 yılları arasında Alman devi Bayern Münih forması giyen Ali Daei, Bavyera ekibiyle çıktığı 32 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 15:57
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cristiano Ronaldo, Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei (Ali Dayi) kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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