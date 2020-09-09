Cristiano Ronaldo, Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei (Ali Dayi) kimdir? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Ronaldo Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei kimdir?

, 'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei () kimdir?

Cristiano Ronaldo, Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei (Ali Dayi) kimdir?

'un dünya yıldızı , Uluslar Ligi'nde Portekiz'in 'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımı adına 2 gol birden kaydederek İranlı 'nin () ardından klansmanında barajını geçen ikinci isim oldu. Peki Ali Daei kimdir? Kaç gol attı? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...

Uluslar A Ligi 3. Grup 2. karşılaşmasında Portekiz, deplasmanda konuk olduğu 'i 2-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri ise Juventuslu dünya yıldızı kaydetti.

ADIM ADIM REKORA!

Böyelikle gol sayısını 101'e çıkaran Ronaldo, klansmanında barajını aşan ikinci futbolcu oldu.

Milli takım klansmanında en çok gol atan oyuncu rekoru ise 109 golle 'nin elinde bulunuyor.

Ali Daei - 109 gol
Cristiano Ronaldo - 101 gol
Ferenc Puskas - 84 gol
Godfrey Chitalu - 79 gol
Hussein Saeed - 78 gol
Pele - 77 gol

ALI DAEI KİMDİR?

Ali Daei, 21 Mart 1969 doğumlu İranlı eski milli futbolcudur. İran Milli Takımı'nın formasıyla 149 maçta attığı 109 golle dünya futbolunda uluslararası maçlarda en fazla gol atan oyuncudur. Eski bir santrfor olan Daei, 1992-2006 yılları arasında İran Milli Takımı formasını giymiştir.

ALI DAEI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

51 yaşındaki eski forvet, kariyerinde Persepolis, Al Sadd, Bielefeld, Bayern Münih, Hertha Berlin, Al-Shaab, Saba Battery ve Saipa takımlarında oynadı.

1998-1999 yılları arasında Alman devi Bayern Münih forması giyen Ali Daei, Bavyera ekibiyle çıktığı 32 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 15:57
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