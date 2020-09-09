Cristiano Ronaldo, Ali Daei'nin rekoruna göz dikti! Ali Daei (Ali Dayi) kimdir?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. karşılaşmasında Portekiz, deplasmanda konuk olduğu İsveç'i 2-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri ise Juventuslu dünya yıldızı Cristiano Ronaldo kaydetti.

ADIM ADIM REKORA!

Böyelikle gol sayısını 101'e çıkaran Ronaldo, milli takım klansmanında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.

Milli takım klansmanında en çok gol atan oyuncu rekoru ise 109 golle Ali Daei'nin elinde bulunuyor.

Ali Daei - 109 gol

Cristiano Ronaldo - 101 gol

Ferenc Puskas - 84 gol

Godfrey Chitalu - 79 gol

Hussein Saeed - 78 gol

Pele - 77 gol

ALI DAEI KİMDİR?

Ali Daei, 21 Mart 1969 doğumlu İranlı eski milli futbolcudur. İran Milli Takımı'nın formasıyla 149 maçta attığı 109 golle dünya futbolunda uluslararası maçlarda en fazla gol atan oyuncudur. Eski bir santrfor olan Daei, 1992-2006 yılları arasında İran Milli Takımı formasını giymiştir.

ALI DAEI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

51 yaşındaki eski forvet, kariyerinde Persepolis, Al Sadd, Bielefeld, Bayern Münih, Hertha Berlin, Al-Shaab, Saba Battery ve Saipa takımlarında oynadı.

1998-1999 yılları arasında Alman devi Bayern Münih forması giyen Ali Daei, Bavyera ekibiyle çıktığı 32 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.