Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin dikkat çeken maçı ise İsveç ile Portekiz arasında oynandı.

Portekiz deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gollerine ise Ronaldo imza attı.

DALYA DEDİ

Ronaldo kritik maçta attığı gollerle Milli Takım'da 101 gole ulaştı ve adını tarihe yazdırdı.

Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.

Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Danimarka 0-0 İngiltere

Belçika 5-1 İzlanda

Fransa 4-2 Hırvatistan

İsveç 0-2 Portekiz

Güney Kıbrıs 0-1 Azerbaycan

Lüksemburg 0-1 Karadağ

Ermenistan 2-0 Estonya

Gürcistan 1-1 Kuzey Makedonya