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08 Eylül 2020, Salı
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bir kez daha tarihe geçti!

Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!

'un dünya yıldızı Ronaldo, Portekiz'in 'le deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla kazandığı maçta adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Yıldız futbolcu milli forma altında 100'üncü golüne ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim olmuştu.

Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin dikkat çeken maçı ise ile Portekiz arasında oynandı.

Portekiz deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gollerine ise Ronaldo imza attı.

DALYA DEDİ

Ronaldo kritik maçta attığı gollerle 'da 101 gole ulaştı ve adını tarihe yazdırdı.

Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim olmuştu.

Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında 'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

0-0 İngiltere
Belçika 5-1 İzlanda
Fransa 4-2 Hırvatistan
İsveç 0-2 Portekiz
0-1 Azerbaycan
Lüksemburg 0-1 Karadağ
Ermenistan 2-0 Estonya
1-1 Kuzey Makedonya

  1. 09.09.2020
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