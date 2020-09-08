Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!
Juventus'un dünya yıldızı Ronaldo, Portekiz'in İsveç'le deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla kazandığı maçta adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Yıldız futbolcu milli forma altında 100'üncü golüne ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin dikkat çeken maçı ise İsveç ile Portekiz arasında oynandı.
Portekiz deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gollerine ise Ronaldo imza attı.
DALYA DEDİ
Ronaldo kritik maçta attığı gollerle Milli Takım'da 101 gole ulaştı ve adını tarihe yazdırdı.
Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.
Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.
Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI
Danimarka 0-0 İngiltere
Belçika 5-1 İzlanda
Fransa 4-2 Hırvatistan
İsveç 0-2 Portekiz
Güney Kıbrıs 0-1 Azerbaycan
Lüksemburg 0-1 Karadağ
Ermenistan 2-0 Estonya
Gürcistan 1-1 Kuzey Makedonya
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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