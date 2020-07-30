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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Corona testi pozitif çıkmıştı! Xavi'den haber geldi

Corona virüsü testi pozitif çıkan iyileşti

Corona virüsü testi pozitif çıkan Xavi Hernandez iyileşti

ekibi 'ı çalıştıran 'nın efsane ismi 'den sevindiren haber geldi. İspanyol teknik adamın yapılan son corona virüsü testi negatif çıktı.

Yıldızlar Ligi kulüplerinden 'ın teknik direktörü , geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurmuştu.

İspanyol teknik adam, hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının, son yapılan testinin negatif çıktığı ve antrenmanda takımın başında yer aldığı açıklandı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Al Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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  1. 30.07.2020
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