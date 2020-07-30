Corona virüsü testi pozitif çıkan Xavi Hernandez iyileşti

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurmuştu.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının, son yapılan testinin negatif çıktığı ve antrenmanda takımın başında yer aldığı açıklandı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Al Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.