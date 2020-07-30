Corona virüsü testi pozitif çıkan Xavi Hernandez iyileşti
Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez'den sevindiren haber geldi. İspanyol teknik adamın yapılan son corona virüsü testi negatif çıktı.
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurmuştu.
İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının, son yapılan testinin negatif çıktığı ve antrenmanda takımın başında yer aldığı açıklandı.
Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Al Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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