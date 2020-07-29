FIFA'dan federasyonlara 1.5 milyar dolarlık corona desteği!
FIFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek vereceğini duyurdu. Federasyonlara ayrıca 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar da faizsiz kredi hakkı tanınacağı ifade edildi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, salgından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle 211 federasyon ve 6 konfederasyona 1,5 milyar dolarlık destek verileceği duyuruldu.
Ödemelerden, kadın ve erkek profesyonel futbolunun yanı sıra genç futbol organizasyonlarının da hibe veya kredi yoluyla yararlanabileceği belirtildi.
1 MİLYON DOLARLIK HİBE!
Federasyonlara, futbolu koruması ve yeniden başlatabilmesi için 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar faizsiz kredi hakkı verileceği aktarıldı. Her federasyonun ayrıca kadın futbolu için 500 bin dolarlık ek hibe alabileceği bildirildi. Konfederasyonlara ise 2'şer milyon dolar hibe verileceği ve 4 milyon dolara kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino karara ilişkin, "Bu yardım planı, eşi benzeri görülmemiş zamanlarda futbolun gösterdiği bağlılık ve dayanışmanın harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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