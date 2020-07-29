FIFA'dan federasyonlara 1.5 milyar dolarlık corona desteği! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan federasyonlara 1.5 milyar dolarlık corona desteği!

FIFA'dan federasyonlara 1.5 milyar dolarlık corona desteği!

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek vereceğini duyurdu. Federasyonlara ayrıca 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar da faizsiz kredi hakkı tanınacağı ifade edildi.

'dan yapılan açıklamada, salgından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle 211 federasyon ve 6 konfederasyona 1,5 milyar dolarlık destek verileceği duyuruldu.

Ödemelerden, kadın ve erkek profesyonel futbolunun yanı sıra genç organizasyonlarının da hibe veya kredi yoluyla yararlanabileceği belirtildi.

1 MİLYON DOLARLIK HİBE!

Federasyonlara, futbolu koruması ve yeniden başlatabilmesi için 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar faizsiz kredi hakkı verileceği aktarıldı. Her federasyonun ayrıca kadın futbolu için 500 bin dolarlık ek hibe alabileceği bildirildi. Konfederasyonlara ise 2'şer milyon dolar hibe verileceği ve 4 milyon dolara kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino karara ilişkin, "Bu yardım planı, eşi benzeri görülmemiş zamanlarda futbolun gösterdiği bağlılık ve dayanışmanın harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 29.07.2020
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