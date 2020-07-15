Son dakika: FIFA 5 oyuncu değişikliği hakkının gelecek sezon devam edileceğini açıkladı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: 5 oyuncu değişikliği hakkının gelecek sezon devam edileceğini açıkladı!

Son dakika: FIFA 5 oyuncu değişikliği hakkının gelecek sezon devam edileceğini açıkladı!

, corona virüsü pandemisi nedeniyle kulüplere müsabakalarda 5 oyuncu değiştirme hakkı tanımıştı. Uluslararası Federasyonları Birliği bu kuralın 2021 sezonunda da devam edeceğini açıkladı.

Detaylar birazdan...
  1. 15.07.2020
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