Katar'daki 2022 Dünya kupasının başlama ve bitiş tarihi belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'daki başlama ve bitiş tarihi belli oldu!

Katar'daki 2022 Dünya kupasının başlama ve bitiş tarihi belli oldu!

'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın başlama ve bitiş tarihi belli oldu. Buna göre, büyük organizasyonun kışın oynanmasına karar verildi.

'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.

4 senede bir düzenlenen ve genel olarak yaz aylarında oynanan turnuvanın Katar'daki sıcak hava sebebiyle kışın oynanmasına karar verildi.

  1. 15.07.2020
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