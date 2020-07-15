Katar'daki 2022 Dünya kupasının başlama ve bitiş tarihi belli oldu!
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın başlama ve bitiş tarihi belli oldu. Buna göre, büyük organizasyonun kışın oynanmasına karar verildi.
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.
4 senede bir düzenlenen ve genel olarak yaz aylarında oynanan turnuvanın Katar'daki sıcak hava sebebiyle kışın oynanmasına karar verildi.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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