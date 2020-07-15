Katar'daki 2022 Dünya kupasının başlama ve bitiş tarihi belli oldu!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona ereceği açıklandı.

4 senede bir düzenlenen ve genel olarak yaz aylarında oynanan turnuvanın Katar'daki sıcak hava sebebiyle kışın oynanmasına karar verildi.