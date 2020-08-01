Alt liglerden haberler (01.08.2020)
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İLDİZ YOLA ÇIKTI
Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran yönetim liste başına Yücez İldiz'i yazdı. Siyah-beyazlılar, 67 yaşındaki teknik adamla temasa geçerek görüşme için İzmir'e davet etti. Kurban Bayramı'ndan sonra masaya oturacağını dile getiren İldiz, "Altay'a sözüm var. Daha önce anlaşma aşamasına gelmiştik ancak Denizlispor'la yaşadığım problem nedeniyle gelememiştim. Bayramdan sonra bir araya geleceğiz" dedi.
ÜÇ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son olark geçen sezon Süper Lig'de ilk 7 hafta Denizlispor'u çalıştıran Yücel İldiz, 2018-19'da yeşil-siyahlı kulübü 1. Lig'de şampiyon yapmıştı. İldiz, 2009-10'da Karabükspor'un, 2000-01'de ise Malatyaspor'un başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. İldiz; Hatayspor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Samsunspor, Giresunspor, Eskişehirspor kulüplerinde de görev aldı.
ASLAN'DAN İKİ GENÇ DE BİTTİ
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altay yönetimi, dış transferde G.Saray altyapısından iki oyuncuyla anlaştı. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı öğrenildi.
HEDEFTEN SAPMA YOK
Play-off finalinde Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor, 26 yıllık hasrete son verememenin üzüntüsünü yaşıyor. Başkan Murat Sancak, Üzgünüz. Çok isterdik ama çok isteyince bazen olmuyor. Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar ve bir daha bir alt lige düşmezler" dedi. Sancak, bundan sonraki hedefleri ile ilgili olarak ise "Bu lig çok zor ve mücadele isteyen bir lig. Hele ki play-off'lara kalmak daha da zor. Onun için önümüzdeki yıl ilk ikiden çıkmayı hedefleyeceğiz. Arkadaşlarla oturup önümüzdeki yılı planlayacağız. Geçen geçmiştir artık önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.
BAN-BAN COŞTU
Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, G.Saray'dan stoper Gökay Güney (21) ve orta saha Ferhan Evren'i (19) kiraladı. Ban-Ban en son Balıkesir'den Otoo ile anlaşmıştı.
KAF-KAF: FİNALİSTLER DE ÇIKSIN
Play-off finalinde Turgutlu'ya kaybederek 2. Lig'e çıkamayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, isyan etti. Büyükkarcı, "TFF küme düşen takımlara ödül verdi. Onlar yerine alt ligde final veya yarı final oynayan takımların üst lige alınması daha adaletli olurdu" dedi.
CANER'E KOCAELİ KANCASI
TFF 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Van'ın golcüsü Batuhan Er'i kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, Samsun'un tecrübeli ismi Caner Arıcı'da da ısrarcı. Fakat Karadeniz ekibi, 1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sağ beki bırakmak istemiyor. Caner bu sezon 26 maçta 1 gol, 4 asistle oynamıştı.
MUHAMMED EL YAKIYOR
Altınordu, transferin gözde ismi Muhammed Mert'in (25) bonservisini belirledi. Samsun ve Gaziantep'in yakın takibinde olan gurbetçi orta saha için 400 bin euro talep ediliyor. 1 yıllık kontratı kalan Muhammed, bu yıl 32 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
MENEMEN'DE SIRA YASİN'DE
Son olarak Nijeryalı Bulbwa'yı kadrosuna katan Menemenspor, eski oyuncusu Yasin Güreler'i de bitirme noktasına getirdi. Hatay'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sol bekle prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Kurban Bayramı'ndan son imzaları atacak. 2018-2020 arasında Menemen'de oynayan Yasin, bu sezon 6 maça çıktı.
'BİZE PANDEMİ YOK MU?'
Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, ligden düşmenin kalkmasına sert çıktı. Karabulut, "Düşene pandemi var da çıkmak isteyene yok mu? Hocamız ve yardımcısını iki maça çıkaramadık. 3 futbolcumuzu 3 maç oynatamamadık" şeklinde konuştu.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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