Aktüel haberler (04.08.20)

SANCHO'YA 120 MİLYON EURO

Manchester United, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho için 120 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kırmızı Şeytanlar, Dortmund'a 3 yıllık ödeme planını kabul ettirirse imzaların atılması bekleniyor. 2017 yılında M. City'den transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 99 maça çıktı ve 34 gol, 43 asistlik performans gösterdi.

MERİH KADRODA

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan ve sakatlık sonrası ilk kez Roma karşısında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi. Roma maçında şampiyonluk kupasını kaldıran Merih, cuma günü Torino'da Lyon ile oynanacak Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında forma giyebilecek.

MUSTAFA'DAN 5 YILLIK İMZA

G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı. Genç milli futbolcu, Fransa Ligue 1 ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu oldu. Galatasaray, Mustafa Kapı için 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

CONTE YERİNE ALLEGRİ GELİYOR

Inter'de teknik direktör Antonio Conte ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Atalanta maçı sonrası yönetimin transfer politikasını eleştiren Conte ile yollar ayrılabilir. İtalyan basını, yönetimin Serie A'yı 6 kez kazanan Massimiliano Allegri ile görüştüğünü satırlarına taşıdı.

ŞARTLI ONAY ÇIKTI

FIBA, 2023 Dünya Kupası ev sahiplerinden Endonezya'nın organizasyona katılabilmesi için şart koydu. Takımın turnuvaya direkt katılması için, 2021 Asya Kupası'nda ilk sekizde yer alması gerektiği belirtildi. Asya Kupası, 17-29 Ağustos 2021'de 16 takımla yapılacak. Diğer ev sahipleri Japonya ve Filipinler Dünya Kupası'nda oynadığı için direkt katılacak.

RAKİBE DOĞRU ÖKSÜRENE KART!

Futbolda corona virüsü salgınına karşı önlemler devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, rakiplerine doğru öksüren futbolculara sarı ya da kırmızı kart verilebileceğini açıkladı. Planın önümüzdeki günlerdeki toplantıda masaya yatırılacağı ve kesin kararın verileceği vurgulandı.