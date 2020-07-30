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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

, corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan halı sahaların 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Halı sahalar ne zaman açılıyor? Halı sahaların açılma tarihi...

(), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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  1. 30.07.2020
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