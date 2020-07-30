Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
Halı Saha Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan halı sahaların 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Halı sahalar ne zaman açılıyor? Halı sahaların açılma tarihi...
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.
- 30.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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