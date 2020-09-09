Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grubun güçlü takımlarından Fransa, sahasında konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve klasmanda lider Portekiz ile aynı puanda olmasına rağmen averajla 2. sıraya yerleşti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Griezmann, Livakovic (kk), Upamecano ve Giroud kaydederken, konuk takımın gollerini ise Lovren ve Brekalo attı. Bu arada Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, corona virüsü testi pozitif çıktığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.











