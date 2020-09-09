Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grupta yer alan Fransa, sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Dünya Kupası'nın son finalistleri iki ekibin zorlu mücadelesinde ev sahibi takım 4-2 galip geldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grubun güçlü takımlarından Fransa, sahasında konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve klasmanda lider Portekiz ile aynı puanda olmasına rağmen averajla 2. sıraya yerleşti.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Griezmann, Livakovic (kk), Upamecano ve Giroud kaydederken, konuk takımın gollerini ise Lovren ve Brekalo attı. Bu arada Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, corona virüsü testi pozitif çıktığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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