Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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4-2 | MAÇ SONUCU ( Uluslar Ligi)

Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi)

Uluslar Ligi A Ligi 3. grupta yer alan , sahasında 'ı ağırladı. 'nın son finalistleri iki ekibin zorlu mücadelesinde ev sahibi takım 4-2 galip geldi.

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grubun güçlü takımlarından , sahasında konuk ettiği 'ı 4-2 mağlup etti ve klasmanda lider Portekiz ile aynı puanda olmasına rağmen averajla 2. sıraya yerleşti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Griezmann, Livakovic (kk), Upamecano ve Giroud kaydederken, konuk takımın gollerini ise Lovren ve Brekalo attı. Bu arada Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, corona virüsü testi pozitif çıktığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.




  1. 09.09.2020
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