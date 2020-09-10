Zogaj Menemen’e!
Alt liglerde de transfer harekatı sürüyor İzmir ekibi Menemen, ülkesinin Shkoder takımında forma giyen 23 yaşındaki Arnavut sağ kanat Silvio Zogaj ile görüşmelere başladı.
Sezonun ilk maçında yarın Altınordu'yu ağırlayacak Menemenspor, transfer arayışlarında Silvio Zogaj'ı listesine ekledi. Arnavutluk'un Vllaznia Shkoder takımında oynayan 23 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başlayan sarılacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Partizani Tirana altyapısından yetişen Zogaj geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 26 maça çıkıp 4 gol attı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "En az 2 takviye olacak. Birçok oyuncu gündemde. Önceliğimiz forvet ve kanat almak" dedi.
GÖKTUĞ ÜMRANİYE'DE
Ümraniyespor Göztepe'nin genç eldiveni Göktuğ Bakırbaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu da İstanbul ekibinde olacak. Göztepe altyapısında yetişen Göktuğ, sarı-kırmızılı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı.
- 10.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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