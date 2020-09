Tarihi anlaşma!

Türkiye Futbol Federasyonu, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, "Misli. com 2. Lig" ve "Misli.com 3. Lig" adlarıyla anılacak. Altı farklı grupta toplamda 106 takımın mücadele ettiği liglerde her hafta belli sayıda maç dijital platformlardan canlı yayınlanacak. İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can katıldı. TFF Başkanı Özdemir, yapılan anlaşmayla kazanan tarafın Türk futbolu olacağını söylerken; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise sponsor desteğinin önemine vurgu yaptı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: FUTBOL EKONOMİSİ BÜYÜMELİ

Yıldırım Demirören, "Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin vazgeçilmez geleneklerinden biridir" dedi. Demirören, "2000'den beri Türk sporunun içindeyim. 2. Lig ve 3. Lig'e en büyük destek benim dönemimde oldu. Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, bu desteği artırarak devam ettirdiği için mutluluk duyuyorum. Misli.com, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen, gözünü yukarılara diken 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 2. Lig ve 3. Lig'e ismimizi verdiğimiz ve Türk futbolunun yanında olduğumuz için onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DEV İMZADAN SATIR BAŞLARI:

TÜRK FUTBOLU KAZANACAK

TFF Başkanı Özdemir, yapılan anlaşmayla kazanan tarafın Türk futbolu olacağını söyledi. Özdemir, "Federasyonumuzun en büyük hedeflerinden bir tanesi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin maçlarını yayınlatarak gelirlerini kalıcı şekilde artırmaktı. Bunu nihayet Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Artık yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Yıllardır 'Şu maçlarımız keşke yayınlansa' diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor" diye konuştu.

İLLEGAL BAHSE ÖNLEM OLACAK

Nihat Özdemir "Gelirlerinin önemli bir bölümünü futbol maçlarından kazanan Misli.com'un kaynaklarını spora ve sporcuya aktarmasını çok önemsiyoruz. Böylece futboldan kazanılan para, ağırlıkla futbolun paydaşları için kullanılacak. Atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de milli takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak."

HARCAMA LİMİTİ GETİRECEĞİZ

"Devletimizin desteği ile pandeminin etkileri göz önünde bulundurularak transferlerin tescilinde SGK ve vergi borçları yükümlülüğü, bu transfer dönemi için kaldırıldı. Kaynakları büyütürken denetimleri de ihmal etmeyeceğiz. TFF 1. Lig'in ardından önümüzdeki yıllarda önce 2. Lig, sonra da 3. Lig'e takım harcama limitleri getireceğiz. Türk futbolunun akıbeti için buna mecburuz. Federasyon olarak bizler bunu yaparken, değerli kulüplerimizin de altyapıya, gençlere önem vermesini bekliyoruz"

MARKA DEĞERİNE KATKI

TFF yöneticisi Alkın Kalkavan anlaşmanın Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunacağını söyledi. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ise, "Liglerin marka değerini artırmak için çalışıyoruz. bunlar devam edecek. Yıldırım Demirören başkanıma yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL YAYIN DÖNEMİ

Misli.com yayın yapılmaya uygun maçları, gerekli altyapıyı kurarak sahip olduğu dijital platformlarda canlı olarak yayınlayacak.