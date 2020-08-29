TFF'ye yeni sponsor

TFF ile McDonald's arasında kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru olarak anlaşma imzalandı. İmza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Marka değerini büyütmenin önemine değinen Güneş, "Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi Dünya Kupası öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 Dünya Kupası'nda birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum" dedi.