TFF'ye yeni sponsor
TFF ile McDonalds, sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene Başkan Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.
TFF ile McDonald's arasında kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru olarak anlaşma imzalandı. İmza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Marka değerini büyütmenin önemine değinen Güneş, "Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi Dünya Kupası öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 Dünya Kupası'nda birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum" dedi.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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