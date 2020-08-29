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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ye yeni sponsor

TFF'ye yeni sponsor

ile McDonalds, sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene Başkan Özdemir ve A Milli de katıldı.

ile McDonald's arasında kadın ve erkek sponsoru olarak anlaşma imzalandı. İmza törenine; TFF Başkanı , McDonald's Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, A Milli ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Marka değerini büyütmenin önemine değinen Güneş, "Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 Dünya Kupası'nda birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum" dedi.

  1. 29.8.2020
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