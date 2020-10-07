Damien Comolli açıkladı! Transferde Football Manager dönemi

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve şu anda Fransa'nın Toulouse takımında başkan olan Damien Comolli, transferlerde Football Manager yöntemini kullanacaklarını açıkladı.

Şu anda birçok kulübün Football Manager formülünü kullandığını söyleyen Comolli, yakın zamanda kendilerinin de bu sisteme geçeceğini fakat kulübün tüm transfer politikasının buna bağlı olmayacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle eleştirilere maruz kalan Damien Comolli, başkan olduğu Ligue 2 ekibi Toulouse'da ilk sezonunda 7 transfer yaptı.



Comolli'nin Fransız basınına açıklamaları şu şekilde:

Transfer döneminde çözülmesi gereken birkaç sorun vardı. Hedefimiz 3 kaleciyle birlikte 23 oyuncuyla başlamak ve gençleri çıkarmaktı. Ancak Covid-19 döneminde transfer piyasası açısından felaketti.

FOOTBALL MANAGER KULLANACAĞIZ

Transferde henüz Football Manager kullanmıyoruz ama kullanacağız. Bunu kullanan birçok kulüp var. Stratejimizin temelini oluşturmayacak ama yardımcı olabilir. Bunun kulübün gelecek politikası ile ilgisi yok ama dediğim gibi kullanacağız.

Amerikan RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Toulouse, başkanlığa Comolli'yi getirmişti.