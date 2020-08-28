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28 Ağustos 2020, Cuma
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ameliyat oldu!

Dani Alves ameliyat oldu!

Ligi ekiplerinden 'da forma giyen tecrübeli sağ bek Daniel Alves, ameliyat edildi. Yıldız ismin ile oynanan maçta kolu kırılmıştı.

ekibi 'da forma giyen 37 yaşındaki ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları 'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.

Sao Paulo'nun internet sitesine konuşan kulüp doktoru Jose Sanchez, Alves'in tamamen iyileşmesinin ne zaman olcağını bilmediklerini fakat kısa sürede eski haline dönmesini beklediklerini belirtti.

Daha önce Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlarda forma giyen Alves, Brezilya ekibine geçen yıl katılmıştı.

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  1. 28.08.2020
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