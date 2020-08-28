Survivor Aycan Yanaç resmen Gaziantep ALG Spor'da! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Survivor Aycan Yanaç imzayı attı!

resmen 'da!

Survivor Aycan Yanaç resmen Gaziantep ALG Spor'da!

Son olarak Alman ekibi Frendsdorf'ta forma giyen 2020 yarışmacısı ve milli futbolcu , Türkiye 1. Ligi'nde yer alan 'a oldu.

2019-2020 TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve bu sezon Kadınlar 'nde mücadele edecek olan , flaş bir transfere imza attı. Gaziantep ekibi, özellikle yarışmasıyla yıldızı parlayan milli futbolcu 'ı kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen Aycan Yanaç, kulüple bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra kendisini bir yıllığına Gaziantep 'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"BÖYLE BÜYÜK BİR TAKIMA İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Yeni takımı ALG Spor ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Aycan Yanaç, "Böyle büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah benim için de, takım için de hayırlı olur. Çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra futbola geri döndüm. O kadar heyecanlıyım ki bir an önce sahaya girip oynamak istiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. İnşallah takım içinde kendim için de güzel bir birliktelik olur. Sakatlıksız, kazasız güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum. Ayrıca taraftarlara da bir mesajım var. Bende artık ALG Spor ailesinin üyesiyim. Bize her zaman destek olsunlar. Maçlara, tribünlere, stadımıza gelsinler, bizi yalnız bırakmasınlar" dedi.

"AYCAN'IN FUTBOL OYNAMASI İÇİN EN UYGUN TAKIMIZ"

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ise Aycan Yanaç transferi ile çok daha güçlü bir takım olduklarını vurgulayarak, "Aycan Yanaç oynamak istiyordu. Biz de onun gibi bir oyuncu etmek istiyorduk. Aycan için, yani Aycan'ın futbol oynaması için de takımımız en uygun takımdı. Çünkü geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz ve biz Gaziantep olarak, ALG Spor olarak kadın futboluna çok önem veriyoruz. O yüzden çok zor olmadı bu transfer. Biz de Aycan'ı çok istiyorduk, o da bizi çok istiyordu. Sonuçta bu transfer oldu. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.

  1. 28.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Survivor Aycan Yanaç resmen Gaziantep ALG Spor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA