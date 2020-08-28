Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! "Kapıyı kimseye kapatmıyorum"
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona ermesinin ardından ismi TFF 1. Lig ekibi Altay ve Brezilya takımlarıyla anılan Ricardo Quaresma, "Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim" dedi.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Brezilya basınına konuştu.
Brezilya ekiplerine açık kapı bırakan Quaresma, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim" dedi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Ricardo Quaresma ile yakından ilgilen TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim kurulu üyesi Barış Ekmekçioğlu, "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Quaresma 1.602 dakika sahada kalırken, 4 gol kaydetti.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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