Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! "Kapıyı kimseye kapatmıyorum"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Brezilya basınına konuştu.

Brezilya ekiplerine açık kapı bırakan Quaresma, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim" dedi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Ricardo Quaresma ile yakından ilgilen TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim kurulu üyesi Barış Ekmekçioğlu, "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Quaresma 1.602 dakika sahada kalırken, 4 gol kaydetti.