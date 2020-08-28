Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! "Kapıyı kimseye kapatmıyorum" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'dan sözleri! "Kapıyı kimseye kapatmıyorum"

Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! "Kapıyı kimseye kapatmıyorum"

ile sözleşmesi sona ermesinin ardından ismi 1. Lig ekibi ve takımlarıyla anılan , "Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim" dedi.

Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen Portekizli yıldız , basınına konuştu.

Brezilya ekiplerine açık kapı bırakan Quaresma, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim" dedi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Ricardo Quaresma ile yakından ilgilen 1. Lig ekibi 'da yönetim kurulu üyesi Barış Ekmekçioğlu, "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Quaresma 1.602 dakika sahada kalırken, 4 gol kaydetti.

  1. 28.08.2020
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