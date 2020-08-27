Milli kaleci Sinan Bolat Gent'e transfer oldu

Başta Beşiktaş ve Göztepe olmak üzere Süper Lig'den birçok takımla ismi anılan Sinan Bolat, kariyerine Belçika'da devam etme kararı aldı.

31 yaşındaki milli file bekçisi, Belçika Ligi'nin köklü kulüplerinden Gent ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Gent Kulübü, Sinan Bolat transferini sitesinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Sinan Bolat, geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te tamamlamış ve sözleşmesi sona erince boşa çıkmıştı.