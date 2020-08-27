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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Milli kaleci Gent'e oldu

Milli kaleci Sinan Bolat Gent'e transfer oldu

döneminde ismi kulüpleriyle de anılan milli kaleci , 'da kaldı. , 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başta Beşiktaş ve olmak üzere 'den birçok takımla ismi anılan , kariyerine 'da devam etme kararı aldı.

31 yaşındaki milli file bekçisi, Belçika Ligi'nin köklü kulüplerinden Gent ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

, Sinan Bolat transferini sitesinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Sinan Bolat, geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te tamamlamış ve sözleşmesi sona erince boşa çıkmıştı.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 19:12
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