Milli kaleci Sinan Bolat Gent'e transfer oldu
Transfer döneminde ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika'da kaldı. Gent Kulübü, 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Başta Beşiktaş ve Göztepe olmak üzere Süper Lig'den birçok takımla ismi anılan Sinan Bolat, kariyerine Belçika'da devam etme kararı aldı.
31 yaşındaki milli file bekçisi, Belçika Ligi'nin köklü kulüplerinden Gent ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Gent Kulübü, Sinan Bolat transferini sitesinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.
Sinan Bolat, geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te tamamlamış ve sözleşmesi sona erince boşa çıkmıştı.
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 19:12
- Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...
- Fenerbahçe haberi: O isim Erol Bulut'u mest etti! Takımdan gönderilecek derken...
- Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı
- Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milli kaleci Sinan Bolat Gent'e transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.