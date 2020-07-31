Aktüel haberler (31.07.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve dikkat çeken haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için özel bir savcı atandı. Infantino, 2016'da bir yıl önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine FIFA Başkanı olmuştu.
M.City, Bournemouth'un stoperi Nathan Ake (25) ve Valencia'nın sağ kanadı Ferran Torres'le (20) anlaştı.
Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, koronavirüsü atlattı. İspanyol hocanın son testi negatif çıktı.
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da Kaka'dan sonra üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oldu.
- 31.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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