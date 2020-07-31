Aktüel haberler (31.07.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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haberler (31.07.2020)

Aktüel haberler (31.07.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve dikkat çeken haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

INFANTINO'YA SORUŞTURMA
Federal Başsavcılığı, Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için özel bir savcı atandı. Infantino, 2016'da bir yıl önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan 'in yerine FIFA Başkanı olmuştu.

M.City, Bournemouth'un stoperi Nathan Ake (25) ve 'nın sağ kanadı Ferran Torres'le (20) anlaştı.

ekibi 'ı çalıştıran Xavi, koronavirüsü atlattı. İspanyol hocanın son testi negatif çıktı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da Kaka'dan sonra üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oldu.
  1. 31.7.2020
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