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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ulusoy’un acı günü

Ulusoy’un acı günü

Eski Başkanı 'un annesi vefat etti. TFF'den başsağlığı mesajı yayımlandı.

Eski Başkanı 'un annesi vefat etti. TFF'den başsağlığı mesajı yayımlandı. Merhumenin naaşı bugün Levent Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
  1. 22.7.2020
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