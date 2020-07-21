Santi Cazorla El Sadd’da

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı. El Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi. Cazorla, kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve İngiliz devi Arsenal'da forma giymişti.